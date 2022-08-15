До завершения Игр исламской солидарности в турецкой Конье осталось два дня. У Азербайджана на данный момент в активе 72 медали (22 золота, 27 серебряных наград и 23 бронзовые). Интересно, что почти половину наград – 34 (11-12-11) - для нашей страны завоевали представительницы прекрасного пола. Это отличный показатель, демонстрирующий, что и женский спорт у нас развивается.

За наших девушек стоит только порадоваться и пожелать им побольше побед не только на Исламских играх, но и на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Многие так и делают, но в Азербайджане, как, к сожалению, выяснилось, есть и те, кто считают, что женщинам не место в спорте и уж тем более им нечего делать на таких соревнованиях, как Исламиада.

Сегодня в соцсетях можно почти безнаказанно устроить провокацию, кого угодно оболгать и несправедливо задеть. И очень легко, даже выступив с явной клеветой и абсолютно маргинальным мнением, найти себе соратников в интернете. Их, возможно, будет немного, но они будут. И будут они кричать громче тех многих, кто с их бредовыми мыслями не согласится.

Мракобесы добрались и до спорта. Они требуют, чтобы на Играх исламской солидарности женщины выступали чуть ли не в парандже. Особенно досталось нашим гимнасткам. Девочки, которые завоевали для Азербайджана 8 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую), подверглись гнусной обструкции за то, что «в художественной гимнастике слишком откровенные для Исламиады наряды».

Несложно представить, каково было самим спортсменкам читать такое о себе от собственных сограждан, как неприятно было их родителям… Девушки старались, бились за то, чтобы поднять флаг Азербайджана, чтобы прозвучал гимн страны, а тут такое…