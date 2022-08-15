Азербайджанские гимнастки выиграли Исламиаду, а в ответ получили упреки и оскорбления От мракобесов в соцсетях
До завершения Игр исламской солидарности в турецкой Конье осталось два дня. У Азербайджана на данный момент в активе 72 медали (22 золота, 27 серебряных наград и 23 бронзовые). Интересно, что почти половину наград – 34 (11-12-11) - для нашей страны завоевали представительницы прекрасного пола. Это отличный показатель, демонстрирующий, что и женский спорт у нас развивается.
За наших девушек стоит только порадоваться и пожелать им побольше побед не только на Исламских играх, но и на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Многие так и делают, но в Азербайджане, как, к сожалению, выяснилось, есть и те, кто считают, что женщинам не место в спорте и уж тем более им нечего делать на таких соревнованиях, как Исламиада.
Сегодня в соцсетях можно почти безнаказанно устроить провокацию, кого угодно оболгать и несправедливо задеть. И очень легко, даже выступив с явной клеветой и абсолютно маргинальным мнением, найти себе соратников в интернете. Их, возможно, будет немного, но они будут. И будут они кричать громче тех многих, кто с их бредовыми мыслями не согласится.
Мракобесы добрались и до спорта. Они требуют, чтобы на Играх исламской солидарности женщины выступали чуть ли не в парандже. Особенно досталось нашим гимнасткам. Девочки, которые завоевали для Азербайджана 8 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую), подверглись гнусной обструкции за то, что «в художественной гимнастике слишком откровенные для Исламиады наряды».
Несложно представить, каково было самим спортсменкам читать такое о себе от собственных сограждан, как неприятно было их родителям… Девушки старались, бились за то, чтобы поднять флаг Азербайджана, чтобы прозвучал гимн страны, а тут такое…
Вместо того, чтобы порадоваться за спортсменок, эти малообразованные люди (а как иначе объяснить то, что они пишут?) устраивают на них нападки. У таких хочется спросить: вы желаете, чтобы в мире существовало понятие мусульманский спорт? Чтобы для всех спортсменок из исламских стран были введены особые нормы, касающиеся ношения формы? Хотя зачем мелочиться? Давайте сразу запретим на Исламиаде женский спорт! Вы же этого хотите? Но ничего этого не будет!
Азербайджан, как и многие другие страны-участницы Игр исламской солидарности, является светским государством. Исламиада проводится не для того, чтобы закрыться от всего остального мира в чадре, а, наоборот, чтобы показать, что и в мусульманских странах есть сильные спортсмены, есть развитие, есть организационные способности провести нечто масштабное. Исламиада – это возможность продемонстрировать открытость ислама. Ведь не случайно в Играх участвуют спортсмены разных религий. Они живут в мусульманских странах и представляют их на мировых аренах.
В интернете разлетелось видео из Коньи с соревнований по легкой атлетике, на котором спортсмен перед началом забега перекрестился. Кто-то воспринял это с ухмылкой, а на самом деле лучшей рекламы для Исламиады сложно придумать. Вот они – мультикультурализм и религиозная толерантность в действии!
Понятно, что есть силы, которым это не нравится. Если следовать их логике, то можно в принципе запретить любой спорт, как нечто будоражащее, заставляющее переживать особые эмоции и азарт. Наша же задача - не позволять этому мракобесию доминировать в азербайджанском обществе. Мы не должны позволять мнению индивидуумов с отсталым мышлением главенствовать и проникать в умы других людей.