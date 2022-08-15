Россияне ответили на взрывы в Крыму: нанесен удар по военному аэродрому в Житомире

Российская армия во вторник нанесла ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Воздушного командования «Центр».

«Сегодня днем россияне подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно с истребителей-бомбардировщиков Су-34», - говорится в информации.

Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Отметим, сегодня на авиабазе в поселке Гвардейское в Крыму прозвучали взрывы. На территории авиабазы, по некоторым утверждениям, российская армия хранила 24 военных самолета.