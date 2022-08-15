Запрет въезда россиян в Европу в Москве назвали «проявлением национализма»
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала проявлениями национализма и дискриминации идею запретить россиянам въезд в Европу.
«Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах», — написала она в своем телеграм-канале.