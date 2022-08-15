Отдел информации 22:10

Остались считанные дни до того, как город Лачин и села Забух и Сус Лачинского района вернутся под контроль Азербайджана после 30-летней оккупации. Как сообщалось ранее, армянам, незаконно поселившимся здесь после 1994 года, на основании ультиматума, предъявленного руководством Азербайджана, дано время до конца августа - начала сентября покинуть эти населенные пункты. Президент Ильхам Алиев несколько дней назад в интервью Азербайджанскому государственному телевидению заявил, что армяне, незаконно поселившиеся в указанных населенных пунктах, являются участниками военного преступления, поскольку по законам войны оккупирующая сторона не должна проводить незаконное заселение. По международным нормам такие действия являются военным преступлением.

Президент Азербайджана подчеркнул: куда направятся эти армяне далее, является их личным делом. Речь идет примерно о 370 армянах, которые проживали в городе Лачин и селе Забух. Так называемое «руководство» в Ханкенди приказало им не повреждать и не поджигать дома, покидая Лачин. Нарушителям пригрозили отменой выдачи обещанного правительством Армении жилищного сертификата на сумму около 25 тысяч долларов. Большинство армян, проживающих в Забухе и Лачине, изначально согласились с этим требованием. Но позже в соцсетях стали распространяться видеокадры с подожженными домами. По словам проживающей в Карабахе журналистки Лилит Шахвердян, армянская диаспора пообещала «поджигателям» солидное вознаграждение, которое намного превышает обещанные правительством Армении 25 тысяч долларов. Армяне, 30 лет назад оккупировавшие Лачин, уничтожившие дома и имущество местных азербайджанцев, проживавшие все эти годы в уцелевших или построенных за счет пожертвований диаспоры домах, не смогли отказаться от своих старых привычек. Они и сами признают, что правительство Азербайджана отстроит эти населенные пункты - ведь азербайджанцы, которые вернутся на родину спустя 30 лет, наверное, не захотят жить в «армянских домах». Однако это не останавливает армян от «мести».

В подготовленном армянской службой «Радио Свобода» из села Забух репортаже рассказывается об одном из таких «поджигателей» - Араме Исаханяне. Исаханян, перед тем как уехать из Забуха, облил бензином дом, в котором проживал, и поджег его. Дом, однако, не сгорел до конца, о чем Арам «сожалеет». Отец Арама, воевавший в составе армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе, убит в ходе 44-дневной войны. Исаханян говорит, что ему нечего оставить азербайджанцам, и что его не волнует потеря обещанной денежной компенсации. Бабушка «новоявленного героя», Эмма Исаханян также выразила сожаление, что дом «не сгорел дотла. Пусть кто хочет обижается, а кто не хочет, не обижается, мне нечего дать азербайджанцам». Другому «местному жителю» Алику Блбуляну «не по душе, что мы оставляем дома, а азербайджанцы придут и будут пользоваться плодами наших трудов». В любом случае в Забухе усилен контроль. Российские миротворцы установили на въезде в село новый блокпост. «Не знаешь, когда и с какой стороны войдут азербайджанцы, - говорит мать троих детей Ани Овсепян. - Хотя русские пообещали, пока не уйдет последний армянин, азербайджанцев сюда не пустят». Большинство жителей Забуха уже перевезли вещи. Семьи с маленькими деьми спешат выехать заблаговременно. Им уже сообщили, что после 20 августа не будет воды, электричества и связи. «Мы уже нашли съемное жилье в Эчмиадзине», - сообщила женщина. Международный комитет Красного Креста выделил около 500 долларов на перевозку вещей каждой семье, готовящейся к переезду из Забуха. Однако Ани Овсепян говорит, что водители из Армении, пользуясь ситуацией, возьмут с них все эти деньги за один рейс. «Они даже не учитывают, что, может быть, у кого-то вещей много и придется перевозить в два рейса», - возмущается женщина. Есть грузоперевозчики, которые приехали в село и готовы помочь им бесплатно. Но Ани говорит, что это исключительно небольшие грузовики - ими пользуются только те, у кого мало вещей.