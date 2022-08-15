Что обещали русские армянам в Забухе? о развитии ситуации

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Остались считанные дни до того, как город Лачин и села Забух и Сус Лачинского района вернутся под контроль Азербайджана после 30-летней оккупации. Как сообщалось ранее, армянам, незаконно поселившимся здесь после 1994 года, на основании ультиматума, предъявленного руководством Азербайджана, дано время до конца августа - начала сентября покинуть эти населенные пункты.

Президент Ильхам Алиев несколько дней назад в интервью Азербайджанскому государственному телевидению заявил, что армяне, незаконно поселившиеся в указанных населенных пунктах, являются участниками военного преступления, поскольку по законам войны оккупирующая сторона не должна проводить незаконное заселение. По международным нормам такие действия являются военным преступлением.

Через считанные дни город Лачин и села Забух и Сус Лачинского района вернутся под контроль Азербайджана после 30-летней оккупации

Президент Азербайджана подчеркнул: куда направятся эти армяне далее, является их личным делом. Речь идет примерно о 370 армянах, которые проживали в городе Лачин и селе Забух. Так называемое «руководство» в Ханкенди приказало им не повреждать и не поджигать дома, покидая Лачин. Нарушителям пригрозили отменой выдачи обещанного правительством Армении жилищного сертификата на сумму около 25 тысяч долларов. Большинство армян, проживающих в Забухе и Лачине, изначально согласились с этим требованием. Но позже в соцсетях стали распространяться видеокадры с подожженными домами. По словам проживающей в Карабахе журналистки Лилит Шахвердян, армянская диаспора пообещала «поджигателям» солидное вознаграждение, которое намного превышает обещанные правительством Армении 25 тысяч долларов.

Армяне, 30 лет назад оккупировавшие Лачин, уничтожившие дома и имущество местных азербайджанцев, проживавшие все эти годы в уцелевших или построенных за счет пожертвований диаспоры домах, не смогли отказаться от своих старых привычек. Они и сами признают, что правительство Азербайджана отстроит эти населенные пункты - ведь азербайджанцы, которые вернутся на родину спустя 30 лет, наверное, не захотят жить в «армянских домах». Однако это не останавливает армян от «мести».

по законам войны оккупирующая сторона не должна проводить незаконное заселение. По международным нормам такие действия являются военным преступлением, о чем армяне должны были знать

В подготовленном армянской службой «Радио Свобода» из села Забух репортаже рассказывается об одном из таких «поджигателей» - Араме Исаханяне. Исаханян, перед тем как уехать из Забуха, облил бензином дом, в котором проживал, и поджег его. Дом, однако, не сгорел до конца,  о чем Арам «сожалеет». Отец Арама, воевавший в составе армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе, убит в ходе 44-дневной войны. Исаханян говорит, что ему нечего оставить азербайджанцам, и что его не волнует потеря обещанной денежной компенсации.

Бабушка «новоявленного героя», Эмма Исаханян также выразила сожаление, что дом «не сгорел дотла. Пусть кто хочет обижается, а кто не хочет, не обижается, мне нечего дать азербайджанцам». Другому «местному жителю» Алику Блбуляну «не по душе, что мы оставляем дома, а азербайджанцы придут и будут пользоваться плодами наших трудов».

В любом случае в Забухе усилен контроль. Российские миротворцы установили на въезде в село новый блокпост.

«Не знаешь, когда и с какой стороны войдут азербайджанцы, - говорит мать троих детей Ани Овсепян. - Хотя русские пообещали, пока не уйдет последний армянин, азербайджанцев сюда не пустят».

Большинство жителей Забуха уже перевезли вещи. Семьи с маленькими деьми спешат выехать заблаговременно. Им уже сообщили, что после 20 августа не будет воды, электричества и связи.

«Мы уже нашли съемное жилье в Эчмиадзине», - сообщила женщина.

Международный комитет Красного Креста выделил около 500 долларов на перевозку вещей каждой семье, готовящейся к переезду из Забуха. Однако Ани Овсепян говорит, что водители из Армении, пользуясь ситуацией, возьмут с них все эти деньги за один рейс.

«Они даже не учитывают, что, может быть, у кого-то вещей много и придется перевозить в два рейса», - возмущается женщина.

Есть грузоперевозчики, которые приехали в село и готовы помочь им бесплатно. Но Ани говорит, что это исключительно небольшие грузовики - ими пользуются только те, у кого мало вещей.

незаконно заселившийся в Забухе армянин сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях, и уехал в Армению

В то время как армяне, незаконно заселившиеся в Лачине, готовятся к переселению, правительство Азербайджана начало процесс подготовки к возвращению бывших вынужденных переселенцев из этих населенных пунктов в свои дома. Судя по всему, Азербайджан готовится быстро переселить бывших внутренне перемещенных лиц, учитывая стратегическую важность города Лачин и села Забух, а также наличие в этих населенных пунктах домов. Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже обсудил с вынужденными переселенцами вопрос возвращения их в Лачин. Президент Ильхам Алиев заявил, что дал госкомитету соответствующие указания.

После того как город Лачин, села Забух и Сус вернутся под контроль Азербайджана, в эти населенные пункты можно будет ездить через Кельбаджарский район. Дорога из Кельбаджара в село Горчу в Лачине, которая в советское время была непроезжей, уже расширена. Хотя она еще не заасфальтирована, по ней можно беспрепятственно передвигаться всеми видами транспорта. В то же время работы по строительству новой автодороги Кельбаджар - Лачин ведутся быстрыми темпами турецкими подрядчиками. Вдоль дороги возводятся туннели и различные объекты.