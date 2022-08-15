Британия отвергает обвинения России

Великобритания опровергла заявления России о том, что якобы британский разведывательный самолет нарушил государственную границу РФ в понедельник. Об этом в комментарии CNN заявил представитель Минобороны Британии.

"Российский самолет МИГ-31 совершил опасный облет самолета RAF RC-135W Rivet Joint во время выполнения им плановой операции в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями в понедельник, 15 августа. Самолет Великобритании поддерживал связь с российским гражданским диспетчером воздушного движения, и его экипаж действовал безопасно и профессионально", – заявил во вторник представитель Министерства обороны Великобритании.