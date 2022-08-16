Шольц ответил, может ли Украина наносить удары по Крыму западным оружием
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получает оружие от партнеров, чтобы защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Об этом он сказал во время визита в Швецию, его цитирует RND.
Шольца спросили, может ли Украина использовать западное вооружение для возвращения Крыма.
Канцлер ответил уклончиво: "Мы поддерживаем Украину оружием, которое мы ей поставляем, и это для того, чтобы она могла защищать целостность и суверенитет своего государства и территории".
Он заверил Украину, что поставки оружия продолжатся.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выразила солидарность с этим тезисом: "Россия не должна выиграть эту войну, это важно для Украины и Европы. Пока идет война, мы должны оставаться непреклонными".