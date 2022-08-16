В Украине убит один из лидеров донецких сепаратистов Дмитрий Цхе с позывным «Кореец». Об этом сообщают российские провластные страницы в социальных сетях. Убийство Цхе также подтвердил бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин).

Сообщается, что «начальник» ПВО 1-го армейского корпуса «НМ ДНР», полковник Дмитрий Юрьевич Цхе был ликвидирован 12 августа в результате удара украинской стороны.