В Киеве назвали самое напряженное направление на фронте
Российские войска сосредоточили основные усилия на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал начальнику штаба обороны Вооруженных сил Канады генералу Вейну Дональду Эйру, сообщает он в социальной сети Facebook.
Залужный ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. По его словам, она напряженная, но полностью контролируемая.
"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме "Зябровка", - подчеркнул он.
Также главнокомандующий ВСУ отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать.
"При этом осуществляет около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", - заявил Залужный.
Он добавил, что российские войска основные усилия сосредотачивают на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Так, наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка.