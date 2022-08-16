В Киеве назвали самое напряженное направление на фронте

Российские войска сосредоточили основные усилия на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал начальнику штаба обороны Вооруженных сил Канады генералу Вейну Дональду Эйру, сообщает он в социальной сети Facebook.

Залужный ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. По его словам, она напряженная, но полностью контролируемая.