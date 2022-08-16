Для чего Эрдоган летит в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину будет обсуждать шаги для прекращения войны России против Украины «дипломатическим путем», передает Anadolu.

Сообщается, что во время встречи будут обсуждаться шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.