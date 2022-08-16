Для чего Эрдоган летит в Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину будет обсуждать шаги для прекращения войны России против Украины «дипломатическим путем», передает Anadolu.
Сообщается, что во время встречи будут обсуждаться шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.
В информации управления коммуникаций Турции говорится, что Эрдоган посетит Львов с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно заявлению, Эрдоган и Зеленский обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
Как уже сообщалось ранее, в рамках визита лидеры встретятся с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы провести трехстороннюю встречу.