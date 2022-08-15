Россияне якобы закрыли Крымский мост до утра среды, мотивируя это якобы угрозой «атаки» со стороны Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

Как отмечается, автомобили не смогут проехать по мосту до 6:00 17 августа.

"Россияне запустили слухи: "Украина может обстреливать". Рассказывают, будто будет работать ПВО, поэтому мост закрывают, чтобы "обезопасить людей от обломков", - сказано в сообщении.