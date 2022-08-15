Крымский мост закрылся из-за «угрозы обстрела» украинские СМИ
Россияне якобы закрыли Крымский мост до утра среды, мотивируя это якобы угрозой «атаки» со стороны Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.
Как отмечается, автомобили не смогут проехать по мосту до 6:00 17 августа.
"Россияне запустили слухи: "Украина может обстреливать". Рассказывают, будто будет работать ПВО, поэтому мост закрывают, чтобы "обезопасить людей от обломков", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, россияне на самом деле якобы намерены сбежать с полуострова вместе с семьями, именно поэтому они закрыли движение по мосту.
Официальной информации со стороны украинских и российских властей относительно ситуации с мостом в настоящее время нет.