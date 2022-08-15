Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

С помощью компьютерного моделирования ученые вычислили, что полномасштабная война США и их союзников с Россией может привести к использованию более 90 процентов имеющегося в мире ядерного оружия. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете.

Ядерная война между Россией и США приведет к глобальному голоду и унесет жизни более пяти миллиардов людей – двух третей населения Земли. Такой прогноз озвучили ученые Ратгерского университета в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, сообщает Plus-one.

Частицы углерода закроют Землю от Солнца, а озоновый слой будет разрушен в результате нагрева стратосферы. Это приведет к увеличению опасного ультрафиолетового излучения на поверхности и неурожаю по всему миру.

При этом непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более пяти миллиардов "станут жертвами голода" после катастрофы.

Новая климатическая модель позволила ученым оценить воздействие ядерного конфликта на возделывание кукурузы, риса, яровой пшеницы и сои. После войны США и России сокращение составит 90 процентов в течение трех-четырех лет. Причем падение урожая будет самым катастрофичным в странах средних широт, включая таких крупных экспортеров, как Россия и США.

Один из авторов исследования профессор Алан Робок заявил, что ученые собрали более чем достаточно информации, чтобы понять, что ядерная война любого масштаба уничтожит глобальные продовольственные системы и убьет миллиарды людей.