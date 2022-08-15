Евросоюз раздражен сближением России и Турции
Некоторые страны ЕС, обеспокоенные увеличением взаимного товарооборота России и Турции, запросили дополнительную информацию у Анкары относительно ее отношений с Москвой. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на несколько западных источников.
"Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение", - заявил один из неназванных официальных лиц ЕС, с которым пообщалась газета. Представитель Министерства торговли Турции заявил Financial Times, что речь не идет о "выдающемся изменении" в объемах торговли с Москвой.
К такому же выводу приходит и само издание, которое называет общие цифры товарооборота относительно невысокими. Со ссылкой на статистику турецкой стороны издание пишет о том, что объемы экспорта Турции в РФ с мая по июль составили $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее, достигнув показателя в $730 млн.
Одновременно газета пишет, что в Брюсселе понимают ценность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как эффективного переговорщика со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным. "Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <…> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам", - сказал на условиях конфиденциальности газете один европейский чиновник.