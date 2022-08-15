Евросоюз раздражен сближением России и Турции

Некоторые страны ЕС, обеспокоенные увеличением взаимного товарооборота России и Турции, запросили дополнительную информацию у Анкары относительно ее отношений с Москвой. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на несколько западных источников.

"Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение", - заявил один из неназванных официальных лиц ЕС, с которым пообщалась газета. Представитель Министерства торговли Турции заявил Financial Times, что речь не идет о "выдающемся изменении" в объемах торговли с Москвой.