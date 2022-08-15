Леонид Швец, автор haqqin.az 01:50

Старый анекдот рассказывает о попе, который уверяет местного профессора, что стал свидетелем чуда: звонарь упал с колокольни и не разбился. – Нет, - говорит профессор, – это случайность. – Так он два раза падал и не разбился! – Совпадение, - отмахивается профессор. Тут вбегает попадья и кричит: – Звонарь только что снова упал и остался цел! Чудо! Профессор пожимает плечами: – Ну, это уже просто привычка. Когда 9 августа на авиабазе в Новофедоровке в Крыму, где располагался 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк ВКС ВС РФ, произошла череда мощных взрывов, уничтожившая и повредившая не только склад боеприпасов, но и пару десятков самолетов, это было многими воспринято как чудо. Украина вроде бы не обладает оружием, способным поражать цели на таком расстоянии. Да и Крым считался надежно защищенной военной крепостью, куда ни ракета не прилетит, ни диверсанты не проберутся.

Но спустя неделю, утром 16 августа, под новым ударом оказался склад боеприпасов вблизи поселков Майское и Азовское Джанкойского района Крыма, железнодорожные пути там же, по которым идет переброска войск с полуострова в районы боевых действий, и трансформаторная станция в самом Джанкое. Неподалеку базируется 39-й вертолетный полк ВКС, пока неизвестно, насколько досталось ему. Совпадение? Но спустя короткое время пришли сообщения о взрывах в поселке Гвардейском, в 13 км севернее Симферополя. Там расположена авиабаза, на которой базируется 37-й смешанный авиационный полк. Степень причиненных разрушений еще следует оценить, но в этот раз ни в джанкойском эпизоде, ни в симферопольском российские власти не стали утверждать, как сделали неделю назад, что виной всему «головотяпство» и курение на складе боеприпасов. Речь сразу пошла о вероятном саботаже или/или использовании малых дронов. Туману добавило сообщение «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на кого-то в украинском руководстве, что действовало элитное диверсионное подразделение. Как бы то ни было, впору говорить о привычке к сообщениям о поражении украинскими силами обороны целей в далеком тылу российских войск, включая до недавних пор недосягаемые. Кстати, нельзя сказать, что это что-то новое. На этой войне уже сложилась соответствующая традиция, восходящая к потоплению флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», который чувствовал себя на безопасном расстоянии от средств поражения ВСУ, и уничтожению, причем неоднократному, оккупационного гарнизона, расположенного на острове Змеиный.