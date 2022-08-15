В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса

Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом, как пишет казахстанская служба «Радио Свобода», сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. «Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык», – сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.