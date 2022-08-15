«Азербайджанский народ гордился Муслимом Магомаевым. Потому что он был и великим певцом, и великим композитором. На советской эстраде ему не было равных, и сегодня песни в исполнении Муслима Магомаева вызывают у каждого из нас эмоции». Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия памятника Муслиму Магомаеву в Приморском национальном парке Баку.

Делясь воспоминаниями о Муслиме Магомаеве, глава государства сказал, что лично знал Муслима Магомаева и его супругу Тамару Синявскую с подросткового возраста.

«Они были очень дорогими гостями нашего дома. У меня много прекрасных воспоминаний. Конечно, каждый год в августе мы их принимали у себя дома и отмечали день рождения Муслима», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что Муслим Магомаев был человеком, очень привязанным к своей родине.

«Хотя большую часть времени он проводил на гастролях в Москве и других городах СССР, каждый год он несколько раз приезжал в Баку, давал концерты и общался здесь со своими друзьями. В том числе и в Москве, и в Баку у нас было много встреч и очень теплые отношения», - сказал глава государства.