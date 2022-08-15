После обысков: все адвокаты отказывают Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп и его помощники вот уже восемь дней после прошедших в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида обысков стараются собрать "команду уважаемых адвокатов", однако те отказываются представлять интересы политика, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Все говорят ему "нет", - сказал изданию авторитетный адвокат-республиканец на условиях анонимности.

Трамп намеревается найти адвоката по уголовным делам с большим опытом работы с Министерством юстиции США. Доверенные лица 45-го президента США и его советники крайне обеспокоены адвокатами, которые уже работают на него. Они считают, что у большинства из них почти нет опыта в такого рода делах, отмечает издание. В свою очередь, представитель экс-президента Тейлор Будович выступил с заявлением и подчеркнул, что Трампа представляют "одни из самых сильных адвокатов в стране", а любое предположение о слабости команды его юристов "продиктовано только завистью".

Как пишет газета, обычно представление интересов бывшего президента в адвокатской среде считается престижным делом, однако источники утверждают, что поискам компетентных юристов мешает характер Трампа.