Nar удостоена престижной международной награды

Жюри премии особо отметило лидерство Nar по Индексу лояльности клиентов (Net Promoter Score) на рынке мобильной связи Азербайджана за последние три года, а также многофункциональное приложение Nar+.

Компания Nar удостоена международной бизнес-премии Stevie® Awards. В этом году мобильный оператор стал единственной азербайджанской компанией, удостоенной награды Stevie® в категории удовлетворенности клиентов.

Следует отметить, что «Stevie® Awards» учреждена в США в 2002 году, ее целью является награждение достижений компаний и частных лиц, работающих в сфере бизнеса по всему миру, и продвижение их в качестве положительного примера.

В результате независимых исследований, проведенных в 2019, 2020 и 2021 годах, Nar неизменно завоевывает высокую лояльность клиентов и известна в Азербайджане своей клиентоориентированной бизнес-политикой и доступными ценами.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Мобильный оператор придерживается своей стратегии клиентоориентированности и предоставляет превосходный сервис по доступной цене.