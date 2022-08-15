Проблему «Сохнута» решат без суда

Проблема закрытия Еврейского агентства «Сохнут» в России может быть разрешена без суда, пишет Walla.

9 августа президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог поговорили по телефону. Среди прочего они обсудили ситуацию вокруг «Сохнута». После этого помощник израильского премьер-министра по нацбезопасности Эяль Хулата позвонил коллегам из Москвы. Он предложил отложить слушания по делу «Сохнута», намеченные на 19 августа, чтобы обсудить пути урегулирования проблемы.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ попросило ликвидировать Еврейское агентство «Сохнут». В суде сообщили, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. 28 июля в московском суде состоялось предварительное слушание по делу о закрытии Еврейского агентства в России. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России Еврейского агентства «Сохнут» может серьезно повлиять на отношения двух стран.