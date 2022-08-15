Талибы убили мятежного командира на границе с Ираном

Министерство обороны движения "Талибан" объявило об убийстве мятежного хазарийского командира мавлави Махди на границе с Ираном.

Согласно сообщению, талибы убили лидера повстанцев уезда Балхаб провинции Сарипуль мавлави Махди в приграничном районе провинции Герат при попытке бежать в Иран. Отмечается, что "после восстания против талибов в Балхабе провинции Сарипуль "Махди бежал в горы с несколькими друзьями и хотел бежать в Иран, за что и был наказан".

Махди - единственный хазарийский командир, поддержавший движение "Талибан" в борьбе с прежним правительством, а в июне он поднял мятеж против талибов в уезде Балхаб провинции Сарипуль.