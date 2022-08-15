У армян в Карабахе отбирают тяжелое вооружение

Отдел информации 11:59

После капитуляции Армении во Второй Карабахской войне и подписания Трехстороннего соглашения Ереван взял на себя обязательство вывести вооруженные силы Армении с подконтрольных российским миротворцам территорий. При этом российские миротворцы должны были обеспечить разоружение незаконных вооруженных армянских бандформирований. В середине июля секретарь Совета безопасности Армен Григорян публично заявил, что армия Армении полностью покинет территорию Карабаха, тем самым будет окончательно положен конец тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий. Вместе с тем Григорян отметил, что в Карабахе останутся силы карабахских сепаратистов. Параллельно с этим армянская сторона должна была обеспечить переселение незаконно размещенных в городе Лачин и селе Забух ближневосточных армян, передав Азербайджану долгие годы соединявший Армению и Карабах Лачинский коридор. Как известно, взамен Баку отстроил альтернативную дорогу.

Однако в начале августа в регионе произошло крупнейшее с момента завершения 44-дневной войны обострение конфликта. Армянские незаконные вооруженные формирования подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Анар Кязымов. В ответ Азербайджан предпринял контртеррористическую операцию «Возмездие», в ходе которой армянские боевики в Карабахе понесли серьезные потери. Азербайджанская армия взяла под контроль высоту Гырхгыз, был установлен контроль над господствующими высотами Сарыбаба и рядом других. В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, уничтожена и ранена живая сила, несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов. Жесткий ответ азербайджанской армии остудил горячие армянские головы. Процесс освобождения Лачинского коридора продолжился, и армяне в Карабахе окончательно осознали, что им придется смириться с перспективой жить в составе Азербайджана.