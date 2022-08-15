Китай обвиняет Байдена

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси была санкционирована американским президентом Джо Байденом, заявил посол КНР в США Цинь Ган, передает Axios.

Он отверг идею о том, что Байден, который публично заявил, что американские военные считают визит Пелоси "плохой идеей", не санкционировал визит Пелоси". По его словам, администрация "согласилась" на поездку и что Конгресс "не является независимой, неконтролируемой ветвью власти в соответствии с международным правом".

Цинь Ган подчеркнул, что визит Пелоси на Тайвань - серьезное нарушение принципа "одного Китая", суверенитета Китая, вмешательство в его внутренние дела и "серьезная угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе". Посол также предупредил, что Китай будет рассматривать дальнейшие продажи оружия США, официальные поездки на Тайвань или военно-морскую активность вблизи острова как провокации, которые еще больше дестабилизируют отношения между двумя странами и помешают прогрессу по другим вопросам, кроме того, Пекин "будет вынужден отреагировать".