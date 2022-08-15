Украина о заявлениях России по уничтожению HIMARS

Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS за время использования в войне с Россией, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки».

«Абсолютно ответственно могу сказать, что ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с Калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать - ну такая у них система пропаганды. Это чушь», - цитируют украинские СМИ Резникова.

По данным Пентагона, Украине переданы 16 установок HIMARS. Американцы также не подтверждают уничтожение Россией установок.