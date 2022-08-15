Норвегия потеряла миллиарды накоплений

Норвежский фонд национального благосостояния за первые шесть месяцев 2022 года потерял $174 млрд из-за глобальной инфляции, падения стоимости ценных бумаг и войны в Украине, пишет Bloomberg.

В резервах фонда на начало года было около $1,3 трлн, он потерял 14,4% стоимости своих активов. «Рынок характеризовался ростом процентных ставок, высокой инфляцией и войной в Европе (в Украине - ред.)», - заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management и управляющий фондом Николай Танген.

Во всех секторах, куда инвестировал фонд, в первом полугодии была зафиксирована отрицательная доходность.

Суверенный фонд Норвегии - крупнейший в мире, он является почти эталоном того, как можно использовать доходы нефтегазовой отрасли страны для преумножения средств государства и использования их для выплаты пенсий и социальной поддержки гражданам. Основанный в 1996 году фонд инвестирует избыточные доходы от нефтегазового сектора Норвегии и владеет долями в тысячах компаний по всему миру, владея 1,3% всех зарегистрированных акций.