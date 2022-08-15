Россия не забирает турбину для «Северного потока»

Газовая турбина для российского газопровода «Северный поток-1» готова к использованию и по-прежнему находится в опечатанном состоянии в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, каких-либо подвижек в урегулировании разногласий с Россией не видно, заявил представитель компании Siemens Energy, пишет Deutsche Welle.

Он отметил, что российская сторона продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования.

Ранее «Газпром» в июне сократил поставки газа по «Северному потоку-1», сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в Россию, однако «Газпром» жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.