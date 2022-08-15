Саакашвили написал из Грузии: Я в плену, но сердце мое в Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет участвовать в борьбе в Украине. Об этом он написал в Facebook.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента [Украины Владимира] Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе, и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», - заявил экс-глава Грузии.