«Карабах» против «Виктории» в борьбе за выход в группу Лиги чемпионов

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и чешской «Викторией».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.

Ажиотаж вокруг игры огромный. Все билеты на матч раскуплены.

«Карабах» во второй раз в своей истории будет играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В 2017 году команда Гурбана Гурбанова одолела датский «Копенгаген» и пробилась в групповой турнир.

«Виктория» трижды играла на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Карабах» и «Виктория» встречались в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2016/17. Матч в Пльзене завершился со счетом 0:0, а в Баку чехи смогли сравнять счет в концовке и прошли дальше – 1:1.

Жребий четыре раза сводил азербайджанские и чешские клубы в матчах на вылет в еврокубках. Во всех четырех случаях в следующий этап выходили чехи. Причем азербайджанские команды не смогли одержать ни одной победы. Тот же «Карабах», помимо поражения от «Виктории», в Кубке УЕФА сезона 1997/98 дважды проиграл «Яблонцу» - 0:5, 0:3. А на групповом этапе Лиги Европы 2016/17 агдамцы неудачно сыграли со «Слованом» - 2:2 в Баку и 0:3 в Либереце.

Напомним, в нынешней Лиге чемпионов «Карабах» уже прошел польский «Лех», швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош».

«Виктория» начала борьбу со 2-го раунда. Чехи прошли финский ХИК и молдавский «Шериф».

Ответная игра состоится в Пльзене 23 августа.