ОАО «Азеришыг» продолжает работы в направлении снижения потерь электроэнергии. За основу берется применение инновационных технологий. С абонентами проводятся регулярные воспитательные беседы. При этом, несмотря на предпринимаемые меры, полностью предотвратить хищение электроэнергии не удается, заявили в ОАО.

При ежемесячном осмотре счетчиков выявлено незаконное использование электроэнергии абонентами как из категории населения, так и из других категорий. Так, самовольное подключение к сети в обход электросчетчика было выявлено на объекте под названием «Базар маркет» в Исмаиллинском районе. Аналогичную ситуацию обнаружили на одном из рынков в поселке Зардаби Губинского района. Еще один негативный случай был выявлен при проверке в доме бракосочетания в селе Сепаради Ленкоранского района. «Левую» линию провели в ресторан при данном объекте.

В городе Хырдалан выявлено незаконное вмешательство абонента в работу счетчика. Тот установил на устройство магнит и таким образом остановил механизм движения. В поселке Шурабад Хызинского района владелец частного дома проложил подземный кабель, таким образом нелегально подключившись к электросети.

В «Азеришыг» напоминают об ответственности каждого абонента. Из-за махинаций с счетчиками и незаконных подключений к ЛЭП качество подачи электроэнергии по данным линиям снижается, что приводит к падению напряжения до минимальных пределов. Это создает проблемы для обеспечения потребителей качественной электроэнергией. Но самая главная проблема в том, что подобные негативные ситуации представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.