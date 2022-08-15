Круг замкнулся: Европа снова вернулась к России

Словацкий завод Slovalco прекращает производство алюминия из-за высоких цен на электричество. В пресс-релизе компании Norsk Hydro, которой принадлежит завод, сказано, что ее словацкие и европейские клиенты будут вынуждены импортировать алюминий из России и Китая.

«Slovalco - хорошо управляемый и современный завод по производству первичного алюминия, способный обслуживать европейских клиентов высококачественной алюминиевой продукцией. Я сожалею, что не удалось обеспечить непрерывную работу основного производства на заводе», - сказал руководитель основного производства Hydro и председатель совета директоров Slovalco Ола Сетер.

Генеральный директор Slovalco Милан Весели заявил, что остановка производства затронет 300 сотрудников завода и тысячи внешних сотрудников. «Остановив производство, Европа будет вынуждена импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия», - отметил он.

Закрытие будет завершено к октябрю 2022 года.