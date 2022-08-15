Взрывы в комендатуре россиян в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в центре города возле комендатуры оккупантов прогремел взрыв. Об этом Федоров сообщил в Telegram.

«Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя», - заявил мэр.

Он уточнил, что в этом месте находится одна из комендатур россиян. Подробностей о взрыве пока нет.

Напомним, 16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции Мелитополя. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами.