Взрывы в комендатуре россиян в Мелитополе
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в центре города возле комендатуры оккупантов прогремел взрыв. Об этом Федоров сообщил в Telegram.
«Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя», - заявил мэр.
Он уточнил, что в этом месте находится одна из комендатур россиян. Подробностей о взрыве пока нет.
Напомним, 16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции Мелитополя. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами.