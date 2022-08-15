Турция и Израиль возвращают послов обновлено
Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил о полной нормализации отношений между Тель-Авивом и Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о взаимном назначении послов, сообщает TRT Haber.
«Израиль и Турция возвращают послов и генеральных консулов. Возобновление отношений с Турцией является важной ценностью региональной стабильности и экономики для граждан Израиля. Мы будем продолжать действовать и укреплять международный статус Израиля в мире», - заявил в своем Twitter-аккаунте Яир Лапид.
בעקבות שיחתי עם נשיא טורקיה @RTErdogan - ישראל וטורקיה מחזירות שגרירים וקונסולים כלליים. חידוש היחסים עם טורקיה הוא נכס חשוב ליציבות האזורית ובשורה כלכלית חשובה מאוד לאזרחי ישראל. נמשיך לפעול ולחזק את המעמד הבינלאומי של ישראל בעולם.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022
«Мы решили назначить посла в Тель-Авиве», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Яир Лапид отметил, что восстановление отношений двух стран будет способствовать углублению отношений между государствами, расширению экономических, торговых и туристических связей.
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Израиль и Турция в ближайшее время объявят о полной нормализации отношений, сообщает израильский телеканал Chanel 12.
Официальное заявление будет опубликовано в ближайшие часы. Утверждается, что соглашение включает возвращение послов в Тель-Авив и Анкару.
Ранее Турция говорила о возможности улучшения отношений с Израилем. В публикации Chanel 12 цитируется заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное президентом Турции на прошедшей в Анкаре конференции послов. Глава государства подчеркнул, что восстановление отношений позволит Турции оказывать помощь палестинским братьям.