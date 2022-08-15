Турция и Израиль возвращают послов обновлено

Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил о полной нормализации отношений между Тель-Авивом и Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о взаимном назначении послов, сообщает TRT Haber.

«Израиль и Турция возвращают послов и генеральных консулов. Возобновление отношений с Турцией является важной ценностью региональной стабильности и экономики для граждан Израиля. Мы будем продолжать действовать и укреплять международный статус Израиля в мире», - заявил в своем Twitter-аккаунте Яир Лапид.

«Мы решили назначить посла в Тель-Авиве», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Яир Лапид отметил, что восстановление отношений двух стран будет способствовать углублению отношений между государствами, расширению экономических, торговых и туристических связей.

* * *  14:20

Израиль и Турция в ближайшее время объявят о полной нормализации отношений, сообщает израильский телеканал Chanel 12.

Официальное заявление будет опубликовано в ближайшие часы. Утверждается, что соглашение включает возвращение послов в Тель-Авив и Анкару.

Ранее Турция говорила о возможности улучшения отношений с Израилем. В публикации Chanel 12 цитируется заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное президентом Турции на прошедшей в Анкаре конференции послов. Глава государства подчеркнул, что восстановление отношений позволит Турции оказывать помощь палестинским братьям.