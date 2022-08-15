В Новой Каховке украинские войска уничтожили базу вооруженных сил Российской Федерации, сообщают украинские СМИ.

После разрушений российские солдаты показали последствия ракетного удара ВСУ по их базе во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook украинский журналист Денис Казанский.

На нем видны несколько разрушенных зданий, в которых располагались россияне, и много единиц сгоревшей военной техники ВС РФ.

Согласно данным самих россиян, в результате удара, который был нанесен украинскими военными с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, ликвидированы 12 военнослужащих, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

«Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон, вдалеке - все, что осталось от связистов. Били четко по нам», - прокомментировал разрушения один из выживших россиян.