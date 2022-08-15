Россию ожидает рекордное падение добычи газа

Аналитики Центра развития энергетики предсказали России рекордное падение добычи газа по итогам 2022 года. «Газпром» впервые в истории России может добыть меньше 400 млрд кубометров топлива, говорится в отчете центра. Причиной эксперты называют снижение экспорта.

«Если тенденция сокращения экспорта продолжится, что выглядит наиболее вероятным, то добыча «Газпрома» по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 млрд кубометров в год. Безусловно, на динамику добычи, прежде всего, будет влиять погода зимой, но пока представляется, что достижение уровня в 400 млрд кубометров крайне маловероятно, учитывая, что «Газпром» в основном уже заполнил российские хранилища газа перед предстоящим отопительным сезоном», - считают аналитики.