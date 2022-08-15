В преддверии сертификации педагогов Институт образования поделился полезными материалами в поддержку педагогов, были проведены образовательные встречи с более чем 6000 педагогов и организовано более 70 вебинаров. Об этом рассказали haqqin.az в Министерстве образования.

На встречах были проведены обсуждения с учителями начальных классов на тему экзамена. По итогам обсуждений, проведенных в Институте образования, было принято решение представить учителям образцы вопросов; организовать бесплатный пробный экзамен; а также обеспечить количество вопросов по специальности 50, а по методике и педагогике - 10.

Сообщается, что пробный экзамен для прохождения сертификации педагогов пройдет на платформе «Виртуальная школа» 18 августа с 10:00 до 18:00. На пробном экзамене кандидатам будет представлено 50 тестовых заданий по специальности и 10 тестовых заданий по методике и педагогике. Учителя начальных классов могут принять участие в экзамене, войдя в свою учетную запись на платформе «Виртуальная школа». Каждый учитель может участвовать в пробном экзамене только один раз.

Инструкция по участию в экзамене приведена ниже в видео.