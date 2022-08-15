Китай примет участие в крупнейших российских учениях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в крупнейших командно-штабных сухопутных учениях «Восток-2022», которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября на территории России, сообщает Минобороны КНР.

Согласно данным, НОАК в ближайшее время направит часть военнослужащих в Россию для участия в учениях «Восток-2022». В них также примут участие контингенты ВС Индии, Беларуси, Таджикистана, Монголии и других стран, отметили в ведомстве.