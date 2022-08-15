О чем говорили Шойгу и глава Минобороны Британии за две недели до войны

В материале рассказывается, что Уоллес во время своего визита хотел еще раз спросить, есть ли место для переговоров относительно требований Владимира Путина по расширению НАТО и деятельности альянса в Восточной Европе. Шойгу, однако, не проявил "никакого интереса к теме".

11 февраля, почти за две недели до полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно возможных побочных последствий такого сценария. Об этом сообщает The Washington Post и делится подробностями ранее не опубликованного разговора.

Тогда британский министр предупредил своего коллегу, что Россия столкнется с бешеным сопротивлением, если решится вторгнуться в Украину, на что тот ответил, что "РФ и Украина – это одна страна", а "его мать – украинка". Впрочем, заверил, что они не планируют развязывать войну.

На предупреждение Уоллеса о будущих санкциях и какой вред они могут нанести стране, Шойгу заверил, что "россияне могут страдать, как никто другой" и добавил, что им больше невмоготу "терпеть западную траекторию Украины".

Он посмотрел мне в глаза и сказал: "Мы не планируем вторгаться в Украину" – вспоминает Уоллес. Это показывает, насколько лживы россияне – пишут авторы материала.