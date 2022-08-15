Сотрудники туркменского консульства в Стамбуле избили нескольких гражданских активистов, пытавшихся передать письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, сообщает Fergana со ссылкой на Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека (ТХФ).

По данным издания, группа туркменских активистов в сопровождении адвоката и двух турецких правозащитников пришла к консульству с письмом для президента Туркменистана. Они просили Бердымухамедова обратить внимание на «неотложную и деликатную ситуацию», в которой оказались соотечественники, вынужденно оставшиеся в Турции из-за приостановки авиасообщения между странами в период пандемии COVID-19. По словам очевидцев, из здания консульства вышли 6 человек. Адвокат вежливо попросила их принять письмо, остальные активисты молча стояли рядом, однако сотрудники консульства стали заламывать им руки, оскорблять их и избивать. У некоторых изъяли телефоны. Отмечается, что сотрудники консульства избили двух женщин и троих мужчин. «Одну из них повалили на землю, даже на адвоката накинулись», - рассказал очевидец.

В Фонде также рассказали, что туркмены сутками живут в аэропорту, «периодически их вышвыривают за пределы помещения, им приходится спать на земле, питаться чем придется».