В настоящее время репортерская группа работает в штабе армянской администрации.

Репортерская группа haqqin.az во главе с главным редактором издания Эйнуллой Фатуллаевым отправилась в Лачинский коридор и село Забух.

В ближайшие дни haqqin.az предоставит серию репортажей о переселении незаконно размещенных в Лачине и Забухе армян и передаче этих населенных пунктов под контроль Азербайджана.

Напомним, что согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, процесс переселения армян из этих населенных пунктов должен завершиться в конце августа - начале сентября. Азербайджан построил альтернативную дорогу в обход Лачина, которая соединит Армению с Карабахом.