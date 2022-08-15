Новые генералы в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий.
Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генерал-майору Тагиеву Расулу Афиг оглу
генерал-майору Пиризаде Музаффару Алескер оглу
генерал-майору Ибрагимову Эльчину Заур оглу
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Нифтуллаеву Зауру Рашидовичу
полковнику Абузерли Натигу Захид оглу
полковнику Алиеву Мисиру Азиз оглу
полковнику Бабаеву Агилю Иншалла оглу
полковнику Абдуллаеву Азаду Эйюб оглу
полковнику Султанову Вюсалу Эйнулла оглу.