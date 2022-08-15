Новые генералы в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий.

Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:

высшее воинское звание генерал-лейтенант

генерал-майору Тагиеву Расулу Афиг оглу

генерал-майору Пиризаде Музаффару Алескер оглу

генерал-майору Ибрагимову Эльчину Заур оглу

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Нифтуллаеву Зауру Рашидовичу

полковнику Абузерли Натигу Захид оглу

полковнику Алиеву Мисиру Азиз оглу

полковнику Бабаеву Агилю Иншалла оглу

полковнику Абдуллаеву Азаду Эйюб оглу

полковнику Султанову Вюсалу Эйнулла оглу.