Эстония расторгнет договоры о госзакупках с Россией

Эстонские власти заявили о намерении расторгнуть все договоры с Россией о государственных закупках. Планируется это сделать до 10 октября, пишет газета Postimees.

Это будет сделано из-за санкций Евросоюза, наложенных на Россию после начала войны в Украине. Новость подтвердила министр государственного управления Эстонии Рийна Солман. В стране вступили в силу новые поправки к закону о государственных закупках.

«Согласно поправкам, эстонским государственным организациям запрещается заключать договоры и контракты о госзакупках или исполнять уже заключенные с предприятиями, учреждениями или другими юридическими лицами из России», - сказала Рийна Солман. Министр добавила, что компании из России не смогут быть поставщиками или подрядчиками для эстонских юридических лиц.