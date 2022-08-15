Общая площадь двухэтажного магазина составляет 1000 м 2 , что позволит удобно совершать покупки. При входе на 1-й этаж магазина покупателей встретит богатый ассортимент смартфонов, телевизоров, ноутбуков, планшетов и других гаджетов, а самое главное - там посетителей ожидает «Smarthome» (умный дом). На 2-ом этаже магазина представлены различные виды транспортных средств и климатической техники.

«Kontakt» представит самый «умный» магазин сети около станции метро Н.Нариманов 19 августа в 17:00. В этом магазине представлены самые умные технологии, которые сделают вашу жизнь проще.

Система «умного дома» в одном адресе

Кто не захочет дом, оборудованный устройствами, которыми можно управлять дистанционно? Это упрощает взаимодействие как с бытовой техникой, так и с другими гаджетами. Ведь регулировать и настраивать все можно через смартфон или умную централизованную панель. Протестировать все это вы сможете на 1-ом этаже нового магазина сети «Kontakt». Здесь вы сможете голосовым управлением включить и выключить свет, просмотреть видеоролик о работе «умного дома», а также определить, какая подставка для телевизора подойдет для вашего дома. Стоит отметить, что в этом магазине представлен широкий ассортимент систем «умного дома», которого нет в других магазинах «Kontakt», и наряду с тестированием вы можете их приобрести на специальных условиях.

Музыкальное и веселое открытие с подарками

Во время открытия вас поприветствует робот и познакомит с концепцией магазина «умный дом». Посетите с детьми музыкальное мероприятие, где примут участие DJ, мастера фейс-арта и аниматоры. Кроме того, вы сможете отведать вкусные закуски и насладиться ароматным кофе Delonghi, приготовленным профессиональным бариста. Конкурсы с множеством призов и VR-игры сделают этот день для вас особенно запоминающимся.

Специальные скидки, выгодные условия рассрочки

Из нового магазина «Kontakt» никто не вернется с пустыми руками. Ведь до 28 августа будут действовать специальные скидки на покупки наличными, и условия рассрочки до 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Например, при покупке наличными

Smart телевизор Hoffmann с диагональю экрана 32" (81 см) будет 299 манатов вместо 520;

с диагональю экрана 32" (81 см) будет 299 манатов вместо 520; Ноутбук Lenovo с 1 ТБ встроенной памятью всего за 499 манатов вместо 790.

В рассрочку:

Смартфон Xiaomi Note 11 с оперативной памятью 4 ГБ и внутренней 128 ГБ можно купить без первоначального взноса, без процентов, всего за 43 маната в месяц в течение 12 месяцев;

с оперативной памятью 4 ГБ и внутренней 128 ГБ можно купить без первоначального взноса, без процентов, всего за 43 маната в месяц в течение 12 месяцев; Купить bluetooth-наушники Xiaomi Buds 3 Lite можно всего за 4 маната в месяц.

Одним словом, «Kontakt» 19 августа в 17:00 ждет всех на открытии. Магазин находится на перекрестке улиц Тебриз и А.Нейматулла, 45, рядом со станцией метро Н.Нариманов.

Отметим, «Kontakt» является официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Samsung, LG, Bosch, Huawei, Xiaomi, Realme, Sony, Panasonic, Hoffmann, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.