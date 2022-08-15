В Украине в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

«В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», - сказал Юсов.