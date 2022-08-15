Сегодня на Исламиаде в Конье завершаются соревнования по дзюдо.

Женская команда Азербайджана одолела в матче за бронзу команду Кыргызстана и завоевала бронзовые награды.

На данный момент у Азербайджана 77 медалей - 23 золотые, 28 серебряных и 27 бронзовых.

* * * 17:04

Сборная Азербайджана по шпаге завоевала золото Игр Исламской солидарности в турецкой Конье.

В финале наши фехтовальщики одолели Иран – 45:35. До этого были побеждены ОАЭ и Узбекистан.

На данный момент у Азербайджана 77 медалей - 23 золотые, 28 серебряных и 26 бронзовых.