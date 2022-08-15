Предпоследний день Исламиады: у Азербайджана золото в фехтовании и бронза в дзюдо обновлено 17:31
Сегодня на Исламиаде в Конье завершаются соревнования по дзюдо.
Женская команда Азербайджана одолела в матче за бронзу команду Кыргызстана и завоевала бронзовые награды.
На данный момент у Азербайджана 77 медалей - 23 золотые, 28 серебряных и 27 бронзовых.
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Сборная Азербайджана по шпаге завоевала золото Игр Исламской солидарности в турецкой Конье.
В финале наши фехтовальщики одолели Иран – 45:35. До этого были побеждены ОАЭ и Узбекистан.
На данный момент у Азербайджана 77 медалей - 23 золотые, 28 серебряных и 26 бронзовых.