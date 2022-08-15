Свыше 700 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 806 472 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 793 268 человек вылечились, 9 777 скончались, число активных больных – 3 427.

За прошедшие сутки проведено 4 852 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 106 376 тестов.