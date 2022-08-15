В Кыргызстане впечатлены Азербайджанским институтом пищевой безопасности фото
В Азербайджане ведется очень серьезная работа в области безопасности пищевых продуктов. Об этом заявил зампредседателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакит Торобаев во время осмотра лабораторий Азербайджанского института пищевой безопасности.
«Мы были впечатлены тем, что увидели здесь в лабораториях. Ведь здесь используются новейшие технологии и оборудование», - подчеркнул Торобаев.
По его словам, в данных лабораториях на высоком уровне проводятся экспертизы в области пищевой безопасности, ветеринарии и растениеводства.
«Азербайджан ведет очень серьезную работу в этом направлении. Международные институты признают результаты местных исследований и анализов. Потому Кыргызстан тоже хочет воспользоваться опытом Азербайджана. Мы хотели бы, чтобы азербайджанские специалисты поделились с нами своими знаниями», - сказал Торобаев.
Зампредседателя кыргызстанского Кабмина также отметил, что безопасность пищевых продуктов оказывает большое влияние на здоровье людей и наций в целом. В этой связи, по его словам, работа, проводимая AQTİ, имеет большое значение.