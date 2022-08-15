В Азербайджане ведется очень серьезная работа в области безопасности пищевых продуктов. Об этом заявил зампредседателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакит Торобаев во время осмотра лабораторий Азербайджанского института пищевой безопасности.

«Мы были впечатлены тем, что увидели здесь в лабораториях. Ведь здесь используются новейшие технологии и оборудование», - подчеркнул Торобаев.

По его словам, в данных лабораториях на высоком уровне проводятся экспертизы в области пищевой безопасности, ветеринарии и растениеводства.