Muğanbank привлек в свои ряды опытного специалиста
ОАО «Muğanbank» привлекло в свои ряды опытного специалиста. Гасымов Тамерлан Мухаммед оглу назначен директором департамента бизнес-банкинга.
Гасымов, имеющий более 15 лет опыта работы в банковской сфере, много лет работал на различных руководящих должностях в ОАО «AgBank». С 2020 года являлся советником по продажам зампредседателя Совета директоров в ОАО «Rabitabank», а также главой структуры микробизнеса. Позже он работал руководителем по продажам отделов обслуживания клиентов банка.
Тамерлан Гасымов получил степень бакалавра по специальности «Историк» на историческом факультете Университета ADPU. Затем учился по специальности «Финансы и кредит» в рамках программы MBA университета ADPU.
Гасымов также получил множество международных и местных сертификатов в банковской сфере. Свои знания он активно применял на практике.