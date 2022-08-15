Muğanbank привлек в свои ряды опытного специалиста

Гасымов, имеющий более 15 лет опыта работы в банковской сфере, много лет работал на различных руководящих должностях в ОАО «AgBank». С 2020 года являлся советником по продажам зампредседателя Совета директоров в ОАО «Rabitabank», а также главой структуры микробизнеса. Позже он работал руководителем по продажам отделов обслуживания клиентов банка.

ОАО «Muğanbank» привлекло в свои ряды опытного специалиста. Гасымов Тамерлан Мухаммед оглу назначен директором департамента бизнес-банкинга.

Тамерлан Гасымов получил степень бакалавра по специальности «Историк» на историческом факультете Университета ADPU. Затем учился по специальности «Финансы и кредит» в рамках программы MBA университета ADPU.

Гасымов также получил множество международных и местных сертификатов в банковской сфере. Свои знания он активно применял на практике.