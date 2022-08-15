Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд на издание The Insider и команду российского оппозиционера Алексея Навального (на самого Алексея Навального в том числе) из-за расследования про главу МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

Дерипаска просит суд не только обязать ответчиков удалить расследование «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», но и заставить соратников Навального Марию Певчих и Георгия Албурова лично записать видео, на котором они зачитывают опровержение.

Мария Певчих незамедлительно ответила на требование Дерипаски в социальных сетях.