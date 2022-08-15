Поддерживавший Навального российский миллионер покончил с собой

Инвестиционный банкир, совладелец элитного московского ночного клуба Soho Rooms, миллионер Дэн Рапопорт покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне. Перед смертью он выпустил в парк свою собаку вместе с деньгами и предсмертной запиской. Об этом в "Телеграме" сообщила журналистка и бывший обозреватель британского журнала о моде Tatler Юния Пугачева.

Причины и обстоятельства смерти банкира пока не сообщаются. Миллионеру было 52 года. У него осталась жена и двое детей.

В июне 2012 года Рапопорт вернулся в США: по слухам, ему пришлось уехать из РФ в связи с поддержкой Алексея Навального. Предприниматель купил особняк в Вашингтоне, где поселился с женой-моделью Ириной и двумя детьми. После развода дом в Калореме купила дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка. В 2016 году Рапопорт решил переехать в Украину, в Киев, где снова занялся банковским делом.