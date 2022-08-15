Талибы отремонтировали брошенную американцами технику

Министерство обороны «Талибана» отремонтировало военную технику, которую бросили американцы и другие иностранные военные при выходе из Афганистана. Сейчас ее активно используют военные, пишет Reuters.

В частности, над Кабулом во время тестовой проверки пролетели два самолета американского производства и один российский вертолет Ми-24.

Перед выходом из Афганистана американские войска уничтожили и повредили более 70 самолетов и десятки единиц бронетехники, а также вывели из строя средства ПВО.

Представитель Министерства обороны Энаятулла Ховаразми сообщил, что талибы недавно отремонтировали иностранную военную технику. Помимо вертолета и самолетов, команда инженеров Министерства обороны недавно отремонтировала 35 танков, 15 бронеавтомобилей Humvee и 20 военных машин Navistar 7000 американского производства. Точно неизвестно, сколько поврежденной военной техники в Афганистане и какой ее процент инженеры «Талибана» смогут отремонтировать.