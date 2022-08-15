Полиция задержала спекулянтов билетами на матч Лиги чемпионов

Сотрудники полиции задержали лиц, занимавшихся незаконной продажей билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, задержаны семь человек, которые пытались различными способами продать билеты по завышенной цене. У них обнаружили и изъяли билеты, зарегистрированные на имена более 300 лиц.

В соответствии со статьей 443 Кодекса об административных проступках в отношении каждого из указанных лиц составлены протоколы и наложены административные взыскания в размере 700 манатов за фальсификацию или продажу билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования по ценам, превышающим установленные тарифы.

Действия полиции по пресечению подобных случаев продолжаются, отметили в пресс-службе.