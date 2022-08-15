Вахтанг Кикабидзе решил поддержать армию Украины

Портал «Новости-Грузия» пишет, что концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля с аншлагом и был посвящен Украине.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь армии Украины.

В Украину уже доставили подарок Кикабидзе — микроавтобус с сухпайком для военнослужащих.

В Грузии же о подарке узнали лишь после того, как несколько украинских депутатов и военных записали видеообращение во время погрузки микроавтобуса. Они поблагодарили Вахтанга Кикабидзе за помощь.

Портал отмечает, что сам Кикабидзе находится в Баку – его пригласили на открытие памятника Муслиму Магомаеву. В столице Азербайджана он проведет концерт. В ближайшее время Кикабидзе также планирует выступить с концертом в Украине.